Enthüllungen über deutschen Altkanzler

Jahrelang arbeitete er gemeinsam mit Helmut Kohl an dessen Memoiren – nun will der Journalist Heribert Schwan ein Enthüllungsbuch über den deutschen Altbundeskanzler schreiben, wie der Spiegel berichtet. Dass sich der 82-jährige Kohl über das Buch freuen wird, darf bezweifelt werden, denn es ist von "brisantem Material" die Rede.

Heribert Schwan, der für Helmut Kohls Autobiografie als Ghostwriter fungierte, konnte während der Zusammenarbeit eine Fülle an Informationen zusammentragen. Der ehemalige WDR-Redakteur half Kohl acht Jahre lang bei der Abfassung der Memoiren. So hatte er ungehinderten Zugang zu allen Unterlagen, die er einsehen wollte – darunter auch die 13-bändige Stasi-Akte, die Kohl in einem langen juristischen Streit sperren ließ.