Entacher: Kontroverse um Ermittlungen

Warum gibt es keine Anzeige bei der Polizei? Ermittelt die falsche Behörde? Wurde zu spät ermittelt? Wie berichtet, hätte eine Dienstfahrt von General Edmund Entacher am 13. September auf der Südautobahn beinahe mit einem schweren Unfall geendet. Entachers Kraftfahrer bemerkte im letzten Moment, dass alle Radmuttern am linken Vorderreifen des Volvo S80 gelockert waren. Es gibt drei mögliche Ursachen. Die noch harmloseste Erklärung wäre schlampige Arbeit in der Werkstätte.



Oder: Es könnte irgendwo manipuliert worden sein. Denn Entacher nutzt das Fahrzeug nicht alleine. Derzeit treibt ein Psychopath mit Schraubenschlüsseln in Wien Donaustadt und Floridsdorf sein Unwesen.



Und dann steht auch noch die Anschlagstheorie im Raum. Entacher gilt seit seiner Absetzung als Generalstabschef als politisch höchst exponierte Person.



Montag erklärte das Verteidigungsministerium, dass das Abwehramt ermittle. Minister Norbert Darabos schränkte aber ein, dass es für einen Anschlag derzeit keine Anhaltspunkte gibt.



Dienstag kam es dann zu einer Kontroverse zwischen Innen- und Verteidigungsministerium. Im Innenministerium ist man davon überzeugt, dass für diesen Fall der Staatsanwalt und die Polizei zuständig wären. Denn egal ob Schlamperei oder Anschlag - hier gehe es um ein Offizialdelikt.