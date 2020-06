England: Premier ließ sich "anfüttern"

Doch auch der Premier führt in dem täglich anwachsenden Skandal ein Rückzugsgefecht. Hatte er sich zuerst geweigert, die Namen seiner Essensgäste zu nennen, kündigte er jetzt eine Veröffentlichung an. Auch will man den Umgang mit Spendern in einer parteiinternen Untersuchung klären. Der Labour-Opposition genügt das nicht. Sie will einen unabhängigen Untersuchungsausschuss und außerdem eine grundlegende Reform der Regeln für Parteispenden. Die Debatte darüber allerdings steckt in Großbritannien seit Jahren fest: Man kann sich über die Höchstgrenze für Spenden nicht einigen.

Abendessen gegen Geld sind für britische Politiker auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches. Immerhin bieten diese die Konservativen auf ihrer Website an. Gegen einen Jahresbeitrag von 65.000 Euro ist man schon in der "Gruppe der Führungskräfte" und darf gleich mehrfach mit Cameron und anderen Parteispitzen essen.