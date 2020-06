Empörung nach Nazi-Sager in Kärnten

Für den Grazer Rechtshistoriker Martin Polaschek ist eine solche Aussage strafrechtlich bedenklich. „Zu leugnen, dass Mitglieder der Waffen-SS Kriegsver­brechen begangen haben, fällt eigentlich unter das Verbotsgesetz. Die Gräueltaten der Waffen-SS sind dokumentiert, auch bei Holocaust-Verbrechen."

Die Kärntner Grünen erneuerten am Sonntag deshalb ihre Forderung, das Treffen generell zu verbieten. „Diese unbelehrbaren Zausel da oben auf dem Berg machen Jahr für Jahr das Gleiche. Die lernen nicht dazu", sagt Ralf Holub. „Außerdem zieht das immer wieder die ganz Rechten an." 2009 wurde das Ulrichsbergtreffen abgesagt, weil ein hochrangiges Mitglied des Vereins mit NS-Devotionalien im Internet gehandelt haben soll. Zwei Jahre lang fand das Treffen in abgespeckter Form in Maria Saal und im Klagenfurter Konzerthaus statt.