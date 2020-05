Elsners "wollen in Österreich bleiben"

Während sich der Zustand von Helmut Elsner laut dem Herzspezialisten im Wiener Wilhelminenspital, Primar Kurt Huber, langsam bessert ( der KURIER berichtete), hat die Suche nach einem geeigneten Reha-Platz für den ehemaligen Bawag-Generaldirektor begonnen. Laut Ehefrau Ruth Elsner soll die Kur in Österreich stattfinden.



Im Lauf der nächsten Woche soll Helmut Elsner aus dem Wilhelminenspital entlassen werden. Ob es dann direkt in ein Rehabilitationszentrum oder zunächst noch in die Privatwohnung geht, ist noch unklar. "Das hängt davon ab, wie schnell wir einen Reha-Platz bekommen", sagte Ruth Elsner am Samstag.



Bestätigt ist hingegen, dass das Ehepaar zunächst in Österreich bleiben will. "Ich möchte nach der langen Trennung auf jeden Fall bei meinem Mann sein und da meine Eltern in Österreich im Pflegeheim sind und ich mich auch um sie kümmern muss, wollen wir auch die Kur hier in Österreich machen", verriet Ruth Elsner dem KURIER.