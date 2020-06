Elsners Haftunfähigkeit auf dem Prüfstand

Das Tänzchen in der Eden-Bar war nur noch das Tüpfelchen auf dem i. Auch ohne den nächtlichen Auftritt ist der Fortbestand der Haft­untauglichkeit für Helmut Elsner keineswegs beschlossene Sache.

Wie berichtet, wurde der 76-Jährige vergangene Woche um 2.26 Uhr Früh von einem Reporter der Oberösterreichischen Nachrichten zufällig dabei beobachtet und fotografiert, wie er mit seiner einstigen Sekretärin tanzte. Was wieder einmal die Frage aufwirft: Wie krank ist der zu zehn Jahren Haft verurteilte Ex-Bawag-Chef?

Die Verwunderung der Justiz, dass der laut seiner Frau Ruth Elsner damals Todkranke im Juli 2011 sofort nach seiner Entlassung aus dem Strafvollzug das Krankenhaus verlassen konnte, mündete schon abseits der Tanzeinlage in kri­tischen Fragen an den medizinischen Sachverständigen.

Dieser war vom Wiener Landesgericht just zeitgleich mit Elsners Bar-Besuch damit beauftragt worden, binnen sechs Wochen ein neues Gutachten über den Gesundheitszustand des demnächst 77-Jährigen zu erstellen, sagt Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Auch dass der herzkranke Ex-Bawag-Chef seit dem Beschluss der Vollzugsuntauglichkeit offenbar keinen längeren Spitalsaufenthalt mehr nötig hatte, will die zuständige Richterin Sonja Höpler-Salat von dem Leobener Herzspezialisten Prof. Joachim Borkenstein ganz genau hinterfragt wissen.

Wie der KURIER am Montag erfuhr, erteilt die Richterin dem Gutachter nun noch einen Extra-Auftrag: Er möge Elsners Besuch in der Eden samt Einlage auf der Tanz­fläche in den frühen Morgenstunden „in sein Kalkül miteinbeziehen“. Anders formuliert: Borkenstein soll erklären, ob das Elsners Gesundheitszustand zuträglich ist.

Er kämpft auch an einer anderen Front. Um nicht im zweiten Bawag-Prozess auf der Anklagebank sitzen zu müssen, hat Elsner gegen die Anklage und gegen den Richter Rechtsmittel erhoben.