Elsner möchte sich im Ausland kurieren lassen

Der 76-Jährige wurde wegen akuter gesundheitlicher Probleme am 21. Juni von der Justizanstalt Josefstadt ins Krankenhaus überstellt. Seitdem dürfte sich sein Zustand sukzessive gebessert haben. Der 76-jährige Ex-Banker dürfte jedoch psychisch schwer angeschlagen sein. "Die Ärzte haben gesagt, dass es aus psychischen Gründen gut sei, wenn er ein paar Tage in der eigenen Wohnung verbringt", erklärt Elsners Anwalt, Stephan Jürgen Mertens. Dies sei eine "ärztliche Weisung gewesen", betont er. "Dass er jetzt nach Hause gehen kann, war sicherlich keine Husch-Pfusch-Entscheidung", meint Ehefrau Ruth Elsner.



Erstmals seit viereinhalb Jahren verbringt Elsner ungestörte Stunden mit seiner Frau - vorerst in einer privaten Unterkunft. Spekulationen, die Elsners würden ihre Villa in Mougins an der Côte d'Azur (siehe Artikelende) beziehen, weist Ruth Elsner scharf zurück: "Das ist derzeit überhaupt kein Thema. Mein Mann kann diese weite Reise sicher nicht antreten."

Der Aufenthalt sei aber ohnehin nur eine Überbrückung für ein paar Tage - bis zum ärztlich empfohlenen Kuraufenthalt. Dieser werde "eher im Ausland" stattfinden, erzählt der Anwalt. "Das wird erst entschieden." Der Vorteil liegt für ihn auf der Hand: "Im Ausland hat er keinen Promi-Status und kann in Ruhe genesen."



Gegen einen Auslandsaufenthalt spricht nichts. Elsner musste seinen Pass nicht abgeben, "da er auf Basis eines rechtskräftigen Beschlusses in den nächsten acht bis zehn Monaten aufgrund medizinischer Gutachten strafvollzugsuntauglich ist", bestätigt Christian Gneist, Sprecher des Straflandesgerichts. Nach dieser Frist kann die Justiz erneut seine Haft(un)tauglichkeit prüfen. Gneist vertraut darauf, dass Elsner erscheinen wird.