Elsner: 100.000 Euro für Feriendomizil

Helmut Elsner spielt versteckerln. Dem Wiener Landesgericht hat er mitgeteilt, dass es in der Schweiz ein ideales Sanatorium für seine Genesung gibt, dabei befindet er sich schon seit Anfang der Woche in einem Rehabzentrum in Österreich.



Aber der 76-Jährige muss sich auch gar nicht bei der Justiz "abmelden". Am 13. Juli als vorläufig vollzugsuntauglich aus dem Gefängnis entlassen, ist der Ex-Bawag-Chef bis auf Weiteres ein vollkommen freier Mann. Er muss sich erst in acht bis zehn Monaten einer medizinischen Kontrolle stellen.



"Würde in der Zwischenzeit der Eindruck entstehen, es gehe ihm blendend, dann müsste man das schon früher überprüfen", sagt Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Dann müsste Elsner erreichbar sein. Bis dahin könnte er jederzeit auch zu seiner Ferienvilla im südfranzösischen Mougin reisen. Der Rasen ist gemäht, das Ungeziefer vernichtet, der Pool gefüllt. Das kann man aus beglichenen Rechnungen für Gärtnerarbeiten, Schädlingsbekämpfung und Wasserverbrauch ableiten.