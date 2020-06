Elefanten reden wie du und ich

Christian T. Herbst, Jahrgang 1970, ist Stimmforscher am Department für Kognitionsbiologie der Universität Wien. Nach dem Studium der Gesangspädagogik an der Universität Mozarteum Salzburg war er mehrere Jahre als Stimmbildner tätig und begann, sich für die Physik und Physiologie der Stimme zu interessieren. Es folgte ein einjähriger Forschungsaufenthalt am Center for Computer Research in Music and Acoustics der Stanford University.

Heute ist Herbst Leiter des Labors für Bioakustik an der Universität Wien. Er publizierte bereits mehrere preisgekrönte Arbeiten in internationalen Journalen über Vorgänge im Kehlkopf des Sängers. Außerdem entwickelte er "electroglottographic wavegrams", eine Visualisierungstechnik der Stimmlippenschwingung bei Sprache und Gesang.

Gemeinsam mit der Elefanten-Expertin Angela Stöger konnte er jetzt das Rätsel um die "Geheimsprache" der Elefanten lösen.