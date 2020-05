El Kaida: Chefs sterben, Gefahr bleibt

"Für mich ist das nur ein Gerücht", meinte hingegen ein pakistanischer Beamter. "Um ganz offen zu sein, wir haben nicht einmal Informationen, dass ein Mann mit diesem Namen Vizechef von El Kaida ist." Auch die afghanischen Taliban sprachen von einer Falschmeldung der USA.



Unabhängig vom angeblichen Tod des El-Kaida-Planers sind Experten überzeugt, dass die Terrorgefahr noch lange nicht gebannt ist. Aus Bin Ladens Unterlagen soll hervorgehen, dass er vor seinem Tod neue Attentatspläne in Auftrag gegeben hatte - nicht nur klassische Anschläge, sondern auch groß angelegte Entführungen in Europa. Dementsprechend alarmiert bleiben die Sicherheitsbehörden.



Auch wenn die Top-Leute von El Kaida ausgeschaltet werden, so bleibt die extrem dezentralisiert aufgebaute Organisation schwer zu bekämpfen. Lokale Zellen in aller Welt lassen sich von den fernen Führern zwar inspirieren und finanziell unterstützen. Sie nützen auch gerne das Angst einflößende Image von El Kaida. Sie agieren aber weitgehend selbstständig und schlagen zu, sobald sie sich dazu in der Lage sehen.