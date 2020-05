Eklat um dichtenden Jungsozi

Der Parteiapparat fackelte nicht lange. Der Jungsozi wurde seiner Funktion enthoben. Ebenso wie der Bezirksvorsitzende Michael Peiner, der den Reim mit "Der is seeehr nice" kommentiert hatte.



"Wir haben innerhalb von 24 Stunden als Organisation reagiert", sagt Landesvorsitzender Max Lercher. Am 13. August sei das passiert. Ein Schiedsgericht werde über die weitere Zukunft der beiden Jungsozis in der Partei entscheiden.



Böhler-Mitarbeiter Seidlitz betont, sein Facebook-Eintrag habe nichts mit der Partei zu tun. Er habe das als Biss gemeint, im Rap-Jargon eben. AHS-Schüler Peiner will das auch nicht als politische Meinung verstanden haben.



"Das ist ein morbider Schmäh, dafür habe ich kein Verständnis", alteriert sich Lercher. Gerade die SJ sei eine pazifistische Organisation. "Aufrufe zu Hass und Gewalt werden nicht toleriert." Rasches Handeln sei gefragt gewesen: "Sonst verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Wenn in der FPÖ wieder einmal gehetzt wird, müssen wir gewappnet sein."

Der RFJ (Ring Freiheitlicher Jugend) habe einen Screenshot ausgeschickt und die verbale Entgleisung publik gemacht. "Versteh' ich, das hätten wir auch so gemacht", sagt Lercher.