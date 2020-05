Eismann wird "gläserner Mensch"

Menschen in sterilen Kitteln mit OP-Handschuhen und Mundschutz rücken dem Toten zu Leibe. Die Szenerie gemahnt an eine CSI-Folge. Da wie dort haben es die Wissenschaftler auf DNA-Material abgesehen. Insgesamt kaum drei Gramm entnahmen sie im November 2010 der weltberühmten Leiche für die erste umfassende Erbgut-Analyse an Ötzi.



Monatelang war das Team um Albert Zink, Leiter des "Instituts für Mumien und den Gletschermann an der Europäischen Akademie Bozen" (EURAC), damit beschäftigt, die Millionen Computer-Datensätze in klare wissenschaftliche Aussagen umzuwandeln. "Was wir aus der DNA-Analyse schon definitiv sagen können, ist, dass Ötzi - nicht wie angenommen - blau-graue, sondern braune Augen gehabt haben muss", sagt Zink.



Mit der detaillierten Veröffentlichung der neuen Erkenntnisse lassen sich die mehr als 30 beteiligten Forscher an ca. zehn Universitäten Zeit: Sie soll das Highlight des 20-Jahr-Jubiläums im Herbst werden. Und dann wird sich wohl wieder alle Welt auf die geheimnisvolle Feuchtmumie stürzen - wie damals.



Rückblick auf den März 1991: Stürme wehen Sahara-Sand bis in die Alpen. Unter der Sommersonne schmelzen die mit diesem Lösungsmittel bestäubten Gletscher nur so dahin. Wegen dieser Klima-Kapriole gab das Eis im Herbst viele Leichen frei. Ötzi als sechste.