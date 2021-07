Ein Toter bei Zugunfall in Kärnten

Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochvormittag bei einer Kollision mit einem Güterzug im Stadtgebiet von Wolfsberg in Kärnten ums Leben gekommen. Der Pensionist aus dem Bezirk Wolfsberg dürfte die Lichtsignale am unbeschrankten Übergang in Reding übersehen oder missachtet haben. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, nachdem das 870-Tonnen-Schienenfahrzeug seinen Mercedes gerammt hatte. "Das Auto wurde mehr als 40 Meter weggeschleudert", sagte ÖBB-Sprecher Christoph Posch.

Der Lokführer des 300 Meter langen Güterzuges mit 15 Waggons leitete eine Schnellbremsung ein und sendete akustische Warnsignale, die das Unglück aber nicht mehr verhinderten. "Es sind hunderte Meter Weg nötig, um einen so schweren Zug zu stoppen", erklärte Posch. Der Zug war rund 50 Stundenkilometer schnell unterwegs. Die Diesellok wurde schwer beschädigt.

"Für uns ist es unverständlich, warum die Lichtsignale auf Bahnübergängen ignoriert werden. Der heutige Unfall zeigt, was dann passieren kann", so Posch, der seine Anteilnahme am Tod des Pensionisten bekundete.



Erst Anfang März wurde ein 82 Jahre alter Autofahrer aus St. Jakob bei einer Kollision mit einem Personenzug in seinem Heimatort getötet. Der Mann dürfte ebenfalls das Rotlicht auf der technisch gesicherten, unbeschrankten Eisenbahnkreuzung übersehen haben. Trotz Notbremsung des Zugs wurde der Pkw auf der Beifahrerseite erfasst, einige Meter mitgeschleift und mit der Front gegen einen Oberleitungsmasten geschleudert.