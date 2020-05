Ein Postler, der die Skier anschnallt

„Kannst du Skifahren? Dann kommst nach Oberlech.“ Mit einem zufriedenen Lächeln erinnert sich Briefträger Matthias Perktold an das entscheidende Kriterium, das ihn vor 19 Jahren ins Vorarlberger Oberlech führte. Der 47-Jährige zupft seine Gamaschen zurecht, schultert den 20 Kilogramm schweren – mit Katalogen und Briefen vollgepackten – Rucksack, klemmt sich ein unförmiges Paket unter den Arm und tritt in die eisige Morgenkälte.

Es ist sechs Uhr Früh und die Temperaturen liegen weit unter dem Gefrierpunkt. Langsam beginnt sich die Dunkelheit über dem Skiort zu lichten. Während die Bewohner allmählich in den Tag starten, ist Perktold schon seit Stunden auf den Beinen. „Ich stehe um Viertel nach vier auf und fahre von Pians nach Bludenz, um die Post zu holen. Auf dem Weg nach Lech beliefere ich dann Stubenbach und Strass“, erzählt der Postler. Die schweren Pakete lädt er an der Talstation in die Gondel und schickt sie per Lift den Berg hinauf. Doch im tief verschneiten Ort bleibt ihm dann nur noch seine Muskelkraft.

250 Kilometer Fußmarsch und 15.000 Höhenmeter bewältigt der Tiroler jeden Winter, um den Oberlechern ihre Post zu bringen. Ab und zu muss er sich dafür sogar seine Skier anschnallen.