Edlinger-Ploder für Selbstbehalt beim Arzt

Mit einem polarisierenden Vorschlag will Kristina Edlinger-Ploder die Diskussion um die Gesundheits- und Spitalsreform beleben.



"Ich hielte es für durchaus sinnvoll, wenn alle Patienten in Österreich bei ihrem Arztbesuch einen Selbstbehalt zahlen", sagt die steirische ÖVP-Gesundheitslandesrätin zum KURIER.

Die Erfahrungen von Krankenversicherungen mit Selbstbehalten (z. B. Beamte, Bauern, Unternehmer, Anm.) würden seit Jahren zeigen, dass diese Maßnahme eine Reihe von positiven Effekten bringt: "Patienten, die Selbstbehalte zahlen, hinterfragen weitaus öfter all das, was Ärzte verschreiben oder mit ihnen anstellen. Das ist sehr zu begrüßen, denn es schafft Transparenz und fördert, was auch die Ärzte wollen: den mündigen Patienten."



Zudem sei es hoch an der Zeit, dass die Menschen "bewusster mit der hohen Qualität unserer medizinischen Versorgung umgehen".