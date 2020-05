Dschihadisten-Briefe aus Wiener Gefängniszelle?

Nachdem KURIER.at die zuständigen Stellen mit den Recherchen konfrontierte, begann das Justizministerium zu arbeiten. Die Vollzugsdirektion übermittelte aufgrund der Hinweise eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Das Innenministerium gab sich auf Anfrage zu der Causa M. zugeknöpft. Auch zu den seit Wochen kursierenden Gerüchten, dass Mohammed M. zu dem in Wien verhafteten Mitglied der "Deutschen Taliban Mudschahedin", Yusuf O., Kontakt hatte, konnte das Ministerium keine Angaben machen. (siehe Hintergrund: "Deutscher Taliban" in Wien gefasst)



Ein Propagandastück der Islamisten ging indes nach hinten los: In einem Blog war angekündigt worden, dass Mohamed M. ausgerechnet am 11. September, dem Jahrestag der Anschläge in New York, entlassen werden würde. Einziger Haken: Der Tag fiel heuer auf einen Sonntag. An Wochenenden werden in Österreich keine Häftlinge entlassen.