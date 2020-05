Dringend gesucht: Der Blick in die weite Welt

Dieser Buchtitel bezieht sich auf eine Rede von Präsident Obama. Im November des Vorjahres beschrieb er den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Chinesen so: "Wir haben eben erfahren, dass China jetzt den schnellsten Supercomputer auf der Erde hat. That used to be us." Also - früher waren die Amerikaner der Maßstab der technologischen Entwicklung, das ist nun vorbei.



Friedman beklagt, dass sich die USA nach dem Angriff auf das World Trade Center vor 10 Jahren nicht mit den Gewinnern der Globalisierung beschäftigt hat, sondern gegen die Verlierer dieser Entwicklung in den Krieg gezogen sind. Dabei hat Amerika vernachlässigt, die Schulden abzubauen, die Energiepolitik umzustellen und das Erziehungssystem zu verbessern. Die Politiker müssen endlich den Leuten erklären, dass Bildung die Grundlage für unseren Wohlstand ist. Sie sollen ins Ausland fahren, um Vorbilder für Reformen zu suchen.



Henry Kissinger erläutert in seinem Bestseller im Detail, dass sich China in den letzten Jahren nicht nur wirtschaftlich weiterentwickelt hat. Aus dem isolierten Reich der Mitte, das diplomatische Kontakte nur unter Druck akzeptierte, ist ein Staat geworden, der zu politischer Kooperation bereit ist. Gleichzeitig erleben wir chinesische Machtdemonstrationen, wie die Testfahrt des ersten chinesischen Flugzeugträgers. In den an Rohstoffen reichen Ländern Afrikas ist die wirtschaftliche - und politische - Expansion Chinas zu beobachten.