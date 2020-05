Drama um Jungfamilie

Helfen will der werdenden Mutter auch die Heimatgemeinde, in der das Paar zuletzt lebte. Manfred Leitgeb, Bürgermeister von Mieders, startete jetzt einen Spendenaufruf. Dabei soll es aber nicht um einen "Schnellschuss" gehen, sondern um nachhaltige Unterstützung. "Bei einer Naturkatastrophe kannst du dem Betroffenen einen einmaligen Geldbetrag geben, und er beseitigt die Schäden. Aber bei einer solchen Tragödie muss das Schritt für Schritt gehen. Es braucht Hilfe über Jahre - die Kinder wachsen ja", erklärt Leitgeb.



Die Gemeinde wird selbst einen Beitrag aus dem Sozialbudget für in Not geratene Mitbürger leisten und das gespendete Geld entsprechend weiterleiten. Mit der Caritas kann etwa eine Familienhilfe gestellt werden. "Wenn die Normalität wieder eintritt, soll Verena wenigstens finanziell abgesichert sein", sagt Leitgeb.

Doch von einer solchen Normalität sind Familie und Freunde noch weit entfernt. "Mit dem Gerhard konntest du nicht streiten. Der hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und einen Spruch parat", beschreibt Martin Wegscheider seinen Freund.

Als ehrgeiziger Feuerwehrmann, passionierter Laien-Schauspieler und Schriftführer der Jungbauern gestaltete der Elektriker das Dorfleben mit. Dementsprechend tief sitzt der Schock im Tal. "Am Tag des Unglücks war es im Ort total still. Du hast die gedrückte Stimmung förmlich gespürt", erinnert sich Wegscheider und betont: "Auch wenn es bis zur Geburt noch dauert, Verena ist überfordert und braucht Unterstützung." Erfreuliches hat sich schon getan. "Eine Familie aus dem Zillertal gibt ihren Drillings-Kinderwagen her", freut sich Leitgeb.



SPENDENKONTO: Gemeinde Mieders - Spendenkonto Schleifer, Kto.-Nr. 100020149, Blz.: 36275