Die Wahl der Tunesier ist zu akzeptieren

Der klare Wahlsieg der gemäßigten Islamisten in Tunesien weckt in Europa Ur-Ängste vor einem religiös orientierten Fundamentalisten-Regime, das schon bald Nachahmer in den anderen Ländern der arabischen Revolution finden könnte. Dabei kommt der Sieg der Ennahdha-Partei alles andere als überraschend: Sie ist gut organisiert, wird von den Golf-Staaten unterstützt und hat eine lange Tradition; sie appelliert an das moralische Empfinden aller Menschen, die wirklich gläubig sind oder die den Islam zumindest als Quelle ihrer Würde und Identität begreifen; und sie war unter Diktator Ben Ali schlimmster Verfolgung ausgesetzt. All das verleiht ihr jetzt in den Augen vieler Tunesier Autorität und Glaubwürdigkeit.



Es ist nicht zu erwarten, dass sich ausgerechnet das stark säkularisierte Tunesien, in dem auch die Frauen ihren festen Platz im öffentlichen Leben haben, jetzt in einen finsteren Gottesstaat verwandelt. Ennahdha-Chef Ghannouchi gab sich im Wahlkampf jedenfalls gemäßigt und bekannte sich zu demokratischen Grundwerten. Als Demokrat bleibt einem nichts anderes übrig, als die Entscheidung der Tunesier in der ersten freien Wahl ihrer Geschichte zu akzeptieren. Es bleibt den Europäern aber unbenommen, den Grad der Zusammenarbeit und auch der wirtschaftlichen Unterstützung von der Einhaltung demokratischer Spielregeln abhängig zu machen. Faule Kompromisse, wie sie früher aus Bequemlichkeit und Kurzsichtigkeit mit Nordafrikas Autokraten eingegangen wurden, dürfen sich nicht wiederholen.