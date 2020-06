Die Politik wird zur Parallelgesellschaft

Die Politik nimmt sich ja selbst nicht ernst, sonst würde sie noch einige Grundsätze beachten. Die Gewaltenteilung der Verfassung wird auf den Kopf gestellt. Das Parlament sollte die Regierung kontrollieren, bei uns ist es aber umgekehrt. Zwar läuft es nicht mehr ganz so schlimm wie früher, als angeblich "frei" gewählte Abgeordnete unterschreiben mussten, jederzeit auf ihr Mandat zu verzichten. Aber den Parlamentariern sitzt die Angst im Nacken, nicht mehr auf die Liste zu kommen. So bauen SPÖ und ÖVP, zwei Parteien, die immer kleiner werden, ihre Macht aus. Zumindest in ihrer kleinen Parallelwelt.

Aber weil man ja auch die Medien kontrollieren will, versucht man einfach, sie zu kaufen. Und manche bieten sich geradezu an. Jetzt wird Herr Stronach am Boulevard bejubelt. Warum: Weil sie da funktioniert, Stronachs "Goldene Regel": "Wer das Gold hat, macht die Regel." Wer sich gegen Druck wehrt, wird unter Druck gesetzt, Peter Pilz erzählt es im Detail (siehe Bericht).

Nur steht es in der Verfassung ganz anders. Journalisten haben – etwa durch das Redaktionsgeheimnis – Privilegien, die nur durch ihre Aufgabe als "public watchdog", als öffentlicher Aufpasser, zu begründen sind. Der Befund ist einfach: In keinem anderen Land Europas ist der gekaufte Journalismus so ausgeprägt wie in Österreich. Wer in London oder Zürich ein "Busen-und Po-Blatt" oder eine U-Bahn-Zeitung in die Hand nimmt, wird kaum öffentliche Inserate finden. Bei uns gehören sie zum Geschäftsmodell. Und die SPÖ hat noch immer nicht kapiert, dass die Schreibweise der schlichten Blätter immer nur den rechten Populisten hilft.

Aber immerhin macht die Regierung jetzt das einzig Richtige – sie arbeitet ein Programm für das letzte Jahr ihrer Amtszeit aus. Vorläufiger Arbeitstitel könnte sein: Auf der Suche nach der Lebenswelt der normalen Österreicher.