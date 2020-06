Die Odyssee der kleinen Franca

Euphorisch und unbeschreiblich sei dieses Gefühl, sagte die Malerin Helga Druml, 40, aus Nötsch im Gailtal am Mittwoch: Die Frau konnte, wie berichtet, ihre vermisste Tochter nach mehr als 24 Stunden verzweifelter Suche wieder unversehrt in die Arme schließen. Franca war allein kilometerweit Richtung Elternhaus marschiert, bis sie Dienstagabend von zwei Radfahrern am Gailtal-Radweg entdeckt wurde.

Die Fünfjährige war bei einem Spaziergang mit ihrem Opa, 78, Montagnachmittag in der Nähe eines Fischteichs bei Schloss Wasserleonburg in Nötsch am Fuße des Dobratsch plötzlich verschwunden. Daraufhin wurde eine der größten Suchaktionen Kärntens eingeleitet. Doch erst die Kleine selbst löste das Rätsel um ihr Verschwinden.

"Sie ist gesund und auch nicht traumatisiert", berichtete ihre Mutter Mittwochvormittag. "Doch über die Nacht, die sie allein verbracht hat, will sie noch nicht sprechen." Dafür erzählte Franca, sie habe nach Hause gehen wollen, als sie den Opa nicht mehr sah. "Da ist sie falsch abgebogen, hinauf auf den sogenannten Dobratschweg", bestätigte Helga Druml.