Blutspur durch die Jahrhunderte

„Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten.“ Dieses Zitat des byzantinischen Kaisers Manuel II., das Papst Benedikt XVI. in seiner berühmt gewordenen Regensburger Rede am 12. September 2006 verwendet hatte, löste einen Proteststurm in der gesamten muslimischen Welt aus. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bezeichnete die Papstrede als „letztes Glied eines Komplotts für einen Kreuzzug“.

In der Folge war der Vatikan um Schadensbegrenzung bemüht. Die katholische Kirche sei sehr wohl an einem Dialog mit den Muslimen interessiert.

Den Worten ließ Benedikt XVI. auch Taten folgen: Im November 2006 betete er in der Blauen Moschee in Istanbul – und wandelte damit auf den Spuren seines Vorgängers Johannes Paul II. Dieser hatte am 6. Mai 2001 die Umayyaden-Moschee in der syrischen Hauptstadt Damaskus besucht, es war das erste Mal überhaupt, dass ein Oberhaupt der katholischen Kirche ein islamisches Gebetshaus betreten hatte.

Trotz solcher Gesten und einer grundsätzlichen Versöhnung zwischen Katholiken und Muslimen durch das Zweite Vatikanische Konzil (1962 -1965) bleibt das Verhältnis gespannt. Vor allem die Terroranschläge fanatisierter Islamisten vom 11. September 2001 in den USA haben dazu geführt, dass der Islam bisweilen unter Generalverdacht gestellt wurde.

Doch auch die Wortwahl des damaligen US-Präsidenten George W. Bush trug zu der neuen Frontstellung bei: Seinen militärischen Gegenschlag gegen das Al-Kaida-Netzwerk nannte der amerikanische Staatschef, der sich selbst als wiedererweckten Christen bezeichnet, einen „ Kreuzzug“.