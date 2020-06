Die Hitze hält, der Sommer kommt

Höchststand Der 21. Juni ist auf der Nordhalbkugel der längste Tag des Jahres, die Sonne erreicht ihren mittäglichen Höchststand über dem Horizont. Allerdings gibt es regionale Unterschiede: So wird es etwa im niederösterreichischen Gmünd um 20 Minuten länger hell sein als in Klagenfurt. In Wien geht die Sonne an diesem Tag um 4.54 Uhr auf und um 20.59 Uhr unter.

Tradition Im alpinen Raum und in weiten Teilen Europas lodern zur Sommersonnenwende

Feuer Volkskundlern zufolge sind sie eines der wichtigsten Mittel des Brauchtums: Feuer und Rauch haben schützende und reinigende Bedeutung, die Flamme gilt als "Lebenslicht".

Feste In Altaussee (Stmk.) sind Berge und See beleuchtet, danach gibt’s ein Feuerwerk (www.ausseerland.at) . In St. Corona (NÖ) lädt man zum Riesen-Sonnwendfeuer mit Kinderspielefest und verlängertem Liftbetrieb (Tel.: 02641/23 83)

