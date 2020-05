Die Bahn wird wieder attraktiv

"Bei der Pünktlichkeit hat das Unternehmen stark zugelegt. Die Freundlichkeit des Personals, sowohl am Schalter, als auch im Zug wurde ebenfalls mit gut bewertet. Auch das neue Wagen-Material wurde gelobt. 43 Prozent gaben an, heute eine bessere Meinung über die Bahn zu haben, als noch vor einem Jahr", fasst VCÖ-Sprecher Norbert Blum zusammen. Nachsatz: "Merkbare Defizite gibt es bei der Sauberkeit der Toilette-Anlagen und bei Informationen über Verspätungen." Auch die schaffnerlosen Züge und der damit verbundene Ticket-Kauf über Automaten sorgt bei den Bahnkunden für Unmut. Jährlich transportiert das Öffi-Unternehmen 210 Millionen Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr.



Für ÖBB-General Christian Kern, er steht seit etwa einem Jahr an der Spitze des Unternehmens, ist das Ergebnis der VCÖ-Studie "eine Bestätigung, dass unsere Richtung stimmt". "Das ist aber kein Ruhekissen. Mit der schlechten Bewertung bei den Toiletten können wir nicht leben. Da müssen Änderungen her. Gleiches gilt für Ansagen bei Verspätungen."



Kern erinnert auch, dass das Unternehmen wirtschaftlich zu führen ist: "Seit meinem Amtsantritt wurden 1500 Mitarbeiter abgebaut." Kritik an den schaffnerlosen Nahverkehrszügen will der ÖBB-Boss nicht gelten lassen: "Diese Fahrkarten-Automaten sind keine österreichische Eigenheit. In dem Bahn-Vorbildland Schweiz sind Ticket-Automaten längst eingeführt und akzeptiert."



Kern räumt aber ein, dass die ältesten Geräte bis zu 25 Jahre alt sind: "Die Beschaffung moderner, bedienerfreundlicher Automaten ist in Planung. Es handelt sich hier aber um eine gewaltige Investition."



Die Bahn wird auch Fahrgast-Schulungen weiter forcieren. Die Aktion "Senioren helfen Senioren" findet breites Echo. Informationen gibt es unter 051717-0.