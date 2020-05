Die Atom-Konfrontation

KURIER: Woran scheitern die Verhandlungen über das Atomprogramm?

Robert Wood: Die IAEO kann den Fall nicht klären, bevor der Iran die militärische Seite seines Atomprogramms offen anspricht. Der letzte Bericht der IAEO macht ja sehr deutlich, dass es diese militärischen Ziele gibt. Darüber will der Iran aber nicht sprechen.

Wo steht Iran mit seinen atomaren Plänen wirklich?

Schwer zu sagen. Was uns am meisten Sorgen macht, ist, was die tun und uns nicht verraten. Es gibt unterirdische Aktivitäten, also versuchen sie, etwas zu verbergen. Wenn dieses Atomprogramm also friedlich ist, wie sie sagen, warum also müssen sie es dann unter die Erde bringen?

Wie gewichtig sind die Beweise für Irans Pläne, die Bombe zu bauen?

Die IAEO hat Material von mehr als zehn Mitgliedsstaaten bekommen, das sehr stichhaltige Beweise für militärische Pläne liefert. Sogar Russland und China haben ihre Besorgnis über die iranischen Pläne geäußert. Der IAEO-Bericht ist einfach sehr hart und sehr ernst.

Warum kann man dem Iran nicht trauen?

Der einzige Grund, warum die mit Fakten herausrücken, ist, wenn die Beweise auf dem Tisch liegen. Dann kommt Teheran und erklärt: „Oh, übrigens, wir machen da das und das“, und gibt uns die Information, dass sie an einer geheimen Atomanlage bauen. Es kann also noch ganz andere Plätze geben, wo sie an Dingen bauen, von denen wir nichts wissen. Außerdem liefern sie oft Erklärungen für manche ihrer Aktivitäten, die einfach keinen Sinn ergeben. Der Iran kann keinen mehr für dumm verkaufen. Es kann nicht sein, dass die Welt unrecht hat und nur der Iran recht.

Der Iran wirft den UN-Behörden vor, dass diese sich nicht an die Regeln halten, und erkennt daher viele Beschlüsse nicht an.

Die können tagaus, tagein erklären, dass die UNO irrelevant ist, dass die Atombehörde nur ein Spielzeug der Amerikaner ist. Wir haben das alles schon tausend Mal gehört. Der Iran muss endlich mit der IAEO kooperieren. Muss ihren Inspektoren wirklich die Informationen geben, die sie brauchen, sie dorthin gehen lassen, wohin sie wollen. Und wenn ein Land erklärt, dass ein Beschluss des UN-Sicherheitsrates nichts bedeutet, dann hat es eindeutig etwas zu verbergen.

Wie kann sich in diesem Konflikt endlich wieder etwas bewegen?

Wenn der Druck auf den Iran erhöht wird, dann will er auf einmal zurück an den Verhandlungstisch. Wir wollen mit ihnen verhandeln. Also müssen wir den Druck erhöhen. Langsam fangen die internationalen Sanktionen wirklich an, wehzutun – und sie werden wahrscheinlich noch weiter verschärft werden. Wir werden also wieder das gleiche Spiel erleben. Sie geben ein paar völlig überzogene Kommentare ab und signalisieren zugleich, dass sie verhandeln möchten.