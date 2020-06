Deutschland: Lenas Mörder ist gefasst

Erleichterung in Emden: Der Mörder der elfjährigen Lena ist in Haft. Der 18-jährige David H. hat gestanden, das Mädchen in einem Parkhaus in Emden, Ostfriesland, getötet zu haben. Lena wurde Opfer eines Sexualverbrechens. Der Täter beruft sich auf " Erinnerungslücken".

300 Hinweise aus der Bevölkerung und Bilder der Überwachungskamera führten die Polizei zu dem 18-Jährigen. Ein DNA-Test untermauerte den Verdacht gegen den Emdener, erklärten die Ermittler am Sonntag. Staatsanwalt Bernard Südbeck sagte, dass es nicht nur Indizien, sondern auch handfeste Beweise gebe.