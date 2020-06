Deutsche Schlagstöcke für Weißrussland?

Von ihren Nachbarn werden die Weißrussen gerne augenzwinkernd als die "slawischen Deutschen" bezeichnet – wegen ihrer Gründlichkeit. Regime-Gegner in Minsk meinen mit diesem Ausspruch vor allem die Gründlichkeit, mit der Weißrusslands Behörden gegen sie vorgehen. Und das offenbar mit deutscher Hilfe.

Dabei ging die Zusammenarbeit der deutschen Polizei mit den weißrussischen Behörden anscheinend weiter als bisher zugegeben. Laut Bild wurde nicht nur ausgebildet und trainiert, sondern auch Material geliefert. Konkret: Computer- und Überwachungstechnik sowie Schilde, Schlagstöcke und Körper-Protektoren für Sondereinheiten. Zumindest eine Hundertschaft sei derart ausgerüstet worden, hieß es.

Die deutsche Regierung dementiert und bestätigt lediglich Computer, Software und Kameras geliefert zu haben.

Bisher hatten Trainingsprogramme der deutschen Polizei für Weißrusslands Sicherheitsapparat für Aufsehen gesorgt. Es geht um Seminare für diverse Dienste. Auch für eine Miliz, die als Einheit fürs Grobe gilt, wenn es um die Niederschlagung von Protesten der Opposition geht. Die Seminare für insgesamt etwa 500 Personen hatten zwischen 2008 und 2011 stattgefunden, waren also zu einem Zeitpunkt begonnen worden, als es so ausgesehen hatte, als würde sich die Lage in Weißrussland entspannen. Nach der Niederschlagung der Proteste nach den Präsidentenwahlen 2010 seien nur bestehende Projekte abgeschlossen worden, hieß es.