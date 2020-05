Deutlicher Rückgang bei Kirchenaustritten

Eine „Glaubensinitiative“ für 2012 sei nicht geplant, so Wuthe. Man werde aber in den einzelnen Diözesen wieder verstärkt auf Ausgetretene zugehen. In der Erzdiözese Wien freut man sich darüber, dass im vorigen Jahr 988 Personen wieder in die katholische Kirche eingetreten sind. Gleichzeitig bereitet der schüttere Messbesuch Sorgen. Licht und Schatten sieht auch die Wiener Pastoraltheologin Prof. Regina Polak in den aktuellen Daten. So gebe es einen stabilen Kern engagierter Menschen in der Kirche und eine im Europavergleich noch immer unglaublich hohe Zahl an Katholiken. Polak: „ Österreich gehört nach wie vor zu jenen Ländern, in denen es eine starke konfessionelle Prägung gibt.“