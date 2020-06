Der Sparkurs der EU stand zur Wahl

Rutte, Chef der "Volkspartei für Freiheit und Demokratie" (VVD), hatte die Niederländer zuletzt mit strikten Sparplänen verschreckt, selbst die Pensionen sollen gekürzt werden. Laut Umfragen aber wurde die VVD beim Urnengang mit nur knappem Abstand als zweitstärkste Partei eingestuft.

Viel schlechter als bisher dürfte hingegen der Rechtspopulist Geert Wilders bei den Wählern angekommen sein. Mit seiner radikalen Forderung, den Euro zu verlassen und wieder den Gulden einzuführen, konnte er die traditionell europafreundlichen Niederländer nicht so recht überzeugen. Laut Umfragen wird Wilders rechte "Partei für die Freiheit" ( PVV) dieses Mal nur viertstärkste Kraft im Land werden. Dass die PVV, die Ruttes Minderheitsregierung geduldet und heuer im Frühling gesprengt hatte, wieder in irgendeiner Form an der nächsten Regierung mitarbeiten wird, gilt als ausgeschlossen.

Ohne mindestens zwei Koalitionspartner wird auch die neue Regierung in Den Haag nicht auskommen. Neu ist dieses Mal, dass nicht Königin Beatrix den Wahlsieger mit der Bildung einer Koalitionsregierung beauftragen wird. Das Parlament hatte beschlossen, die Rolle des Staatsoberhauptes zu beschränken. Doch wer nun den Auftrag zur Regierungsbildung vergeben soll, ist unklar.