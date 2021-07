Der rätselhafte Nachfolger von Kim Jong-Il

Die japanische Zeitung Mainichi Shimbun veröffentlichte im Juni 2009 ein Foto, angeblich ein Klassenfoto einer Privatschule in Bern von 1999, das Kim Jong-un zeigt. Der junge Kim sei dort von 1996 bis 2001 unter dem falschem Namen Pak-un als Sohn eines nordkoreanischen Botschaftsangehörigen angemeldet gewesen. Recherchen unter ehemaligen Klassenkameraden förderten zutage, dass der Besagte dort Englisch, Französisch und Deutsch lernte. Er habe gerne Comics gezeichnet. Einem portugiesischen Mitschüler, Jocao Micaelo, soll er sich demnach in einem seltenen Moment der Offenheit einmal als Sohn Kim Jong-ils zu erkennen gegeben haben. Ein Familienfoto habe als Beweis gedient, zitierte das Blatt Micaelo, der auf Einladung des Mitschülers einmal über Nacht nach Paris zu einem Spiel eines Teams der US-National Basketball Association chauffiert wurde.



Schulleiter Peter Burri beschrieb seinen geheimnisvollen Schüler als sehr fleißig. Er habe "mit Hingabe alles bearbeitet" und gute Leistungen in Mathematik, Englisch und Deutsch erbracht. Als "geheimnisumwoben" hat ihn auch seine ehemalige Lehrerin Simone Kuhn in Erinnerung. Eines Tages habe er ihr kurz und knapp eröffnet, dass heute sein letzter Schultag sei. Dann war er weg.