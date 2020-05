Der Oslo-Effekt in Skandinavien

Neueste Umfragen vor den dänischen Parlamentswahlen Mitte September bestätigen diese Aussage. Setzt sich der Trend fort, könnte es in Dänemark zu einem Regierungswechsel von der Mitte-rechts-Koalition zu Mitte-Links geben.



Sogar die rechtspopulistische Dänische Volkspartei tritt in ihrem Ton gemäßigter auf: Nicht mehr die Hetze gegen in Dänemark lebende Ausländer steht im Mittelpunkt des Wahlkampfes, sondern die innere Sicherheit, der Kampf gegen illegale Einwanderer und Kriminelle. Der starke Einfluss der Partei auf die Regierung hat zu neuen Grenzkontrollen im Schengen-Land Dänemark geführt.



Politiker in Skandinavien verlangen jetzt auch größeres Engagement der EU gegen rechtsradikale Tendenzen: Wenn die EU den Einfluss in der Welt behalten will, muss sie an der inneren Qualität der Gesellschaften arbeiten, heißt es in Kommentaren. Es müsse Arbeit für junge Leute geben, gleiche soziale Rechte für Migranten, wie den Zugang zu Schulen und Wohnungen.



Dazu betont der schwedische Ex-Außenminister Jan Eliasson: "Wir müssen uns immer mit dem schwächsten Glied in der Kette beschäftigen. Wenn ein Glied schwach ist, ist die ganze Kette schwach."