Der Aufstieg der "Schottermitzi"

Innenministerin Maria Fekter (52) hat sich bisher vor allem als Juristin einen Namen gemacht. Nachdem sie im letzten Jahr als Volksanwältin nicht gerade die politischen Schlagzeilen bestimmt hat, kehrte sie im Juli dieses Jahres ins Scheinwerfer-Licht zurück. Dieses kennt die ÖVP-Politikerin aber als frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und Fraktionsführerin im parlamentarischen Eurofighter-Ausschuss schon recht gut.



Als Volksanwältin ist Fekter seit ihrer Angelobung am 1. Juli des Vorjahres ebenso wie ihre beiden Kollegen nicht sonderlich öffentlich in Erscheinung getreten. Am deutlichsten fiel noch ihre Kritik an den Vorschlägen der von der Regierung eingesetzten Arbeitsgruppe zur Staats- und Verwaltungsreform auf, in der pikanterweise ihr SPÖ-Volksanwalts-Kollege Peter Kostelka federführend beteiligt war.



Politisch profiliert hat sich Fekter vor allem als Fraktionsführerin der ÖVP im Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Zum Ärger der Flieger-Gegner übte sie dort ihre Rolle mit viel Verve und Detailkenntnis aus und setzte sich auch zum Teil mit ihrer prägnanten Stimme gegen die männliche Übermacht durch. Sie scheute dabei keine lautstarken Konfrontationen - etwa vorzugsweise mit dem ehemaligen FPÖ-Volksanwalt Ewald Stadler, der von Fekter derart genervt war, dass er sie fragte: "Sind sie besessen?"