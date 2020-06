Das Kind online beim Namen nennen

Die Geschichte von Nameling beginnt, als Folke Mitzlaff erfährt, dass er Vaterfreuden entgegensieht. "Wir fanden den Namen Emma gut. Aber im Kindergarten laufen gerade nur Emmas herum. Also haben wir einen Namen gesucht, der wie Emma ist", erzählt der Informatiker an der Uni Kassel. Beim Blick in Namensbücher sei er nach dem Buchstaben C eingeschlafen. Auch Statistiken halfen den werdenden Eltern kaum. Und so entstand die Idee für ein Vornamen-Online-Portal, die auf wissenschaftlichen Kriterien basiert.

"Welcher Name ist so ähnlich wie ...?" oder "Welcher passt am besten zu ...?", das waren die Fragen, die die Internetseite beantworten sollte. Die Nutzer können einen beliebigen Vornamen eingeben und erhalten eine Liste von Namen, die mit dem angegebenen in enger Beziehung stehen. Mitzlaffs Chef, der Informatikprofessor Gerd Stumme, erklärt: "Wir haben alle Texte der Wikipedia in die einzelnen Sätze zerlegt, und dann für jeden Namen gezählt, in wie vielen Sätzen er mit jedem anderen Namen gemeinsam vorkommt. Dies ergibt das Namensumfeld. Zwei Namen werden im "Nameling" als ähnlich betrachtet, wenn auch ihre Namensumfelder ähnlich sind."

Jeder Name erscheint also in einem bestimmten kulturellen und gesellschaftlichen Kontext. Wer zum Beispiel Paula eingibt, erhält andere beliebte Vornamen aus der Großeltern-Generation wie Ida, Martha oder Elsa. Wer dagegen nach Kevin sucht, dem wird Englisches wie Danny, Jason oder Steven angeboten. Stumme: "Und wer typisch Österreichisches wie Sepp eingibt, erhält als ähnlichsten Name Alois."