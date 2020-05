Das erste Mal verliebt

"Signalisieren Sie Ihrer Tochter immer, dass Sie ein offenes Ohr haben. Hören Sie zu - auch wenn es schwerfällt. Zeigen Sie, dass sie die Beziehung okay finden und dass der Freund nichts daran ändert, dass Sie die Tochter lieben", sagt Weidinger. "Eingreifen sollten Sie, wenn die Tochter so auf 'Wolke sieben' schwebt, dass sie den Alltag nicht mehr meistert. Fragen Sie, wie sie helfen können, damit sie z. B. die Schule schafft."



Die Kommunikation zwischen Mutter (oder Vater) und Tochter bleibt wichtig: "Junge Menschen werden heute in den Medien überfüttert mit einer ornamentalen Sprache, die Beziehungen beschreibt. Da gibt es dramatische Streitszenen und herzzerreißende Versöhnungen. Junge Menschen glauben, ihre Beziehung auch so leben zu müssen. Was natürlich nicht der Fall ist", sagt Leibovici-Mühlberger. Auch sie rät deshalb: "Machen Sie Gesprächsangebote. Ihre Tochter hat jetzt sicher ein besonders großes Mitteilungsbedürfnis."