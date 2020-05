Darabos auf Spähmission in Berlin

Für Darabos ist die Späh-Mission eine Frage der Offensive: Während ihm die ÖVP vorwirft, er gefährde die Sicherheit des Landes, will der SPÖ-Ressortchef Tempo machen: Am Dienstag hielt er fest, die Pilot-Projekte zur Abschaffung der Wehrpflicht werden 2012 fix kommen; und gestern ließ er sich erklären, wie die Deutschen auf potenzielle Kandidaten zugehen. "Denn da kann man sich immer etwas abschauen."



Was der Österreicher von seinem Duz-Freund de Maizière im Berliner Bendlerblock hört, ist scharfe Munition für die Debatte zu Hause. Denn der Christdemokrat findet so gar keine Argumente für die Wehrpflicht, im Gegenteil: Er erklärt sie zum "Auslaufmodell" und sagt, dass sechs Monate Grundwehrdienst militärisch gar keinen Sinn machen: "So gesehen war bei uns bereits die Verkürzung auf sechs Monate das eigentliche Ende der Wehrpflicht." All das ist Balsam auf Darabos' Seele. Zu Hause in Wien wird er nun noch überzeugter sein Modell bewerben. Und bisweilen beweist er ja Instinkt - wie gerade eben beim Werbe-Lkw der Bundeswehr. Ein Offizier will ihm Military-Flipflops in Größe 46 schenken, doch der Österreicher reicht das Paar flugs weiter. - Der Minister und die allzu großen Schuhe? Kein Ressortchef will so ein Foto von sich. Schon gar nicht Norbert Darabos.