Danica: Symbol für sieben Milliarden

Danica May Camacho - der Säugling steht für sieben Milliarden Menschen, die wir laut Berechnungen von UN-Statistikern seit Montag sind. Wie viele Menschen genau auf der Erde leben, kann allerdings niemand sagen. Die Abweichung soll aber nicht mehr als fünf Prozent sein - was lapidaren 350 Millionen Menschen entspricht.



Das kleine Mädchen wurde in Manila kurz vor Mitternacht geboren. Camille Dalura, die Mutter, kann gar nicht glauben, dass ihr Baby der siebenmilliardste Mensch ist. Sie freut sich konkreter: "Sie ist so süß." UNO-Vertreter brachten einen Kuchen und ein Stipendium für ein späteres Studium. Auch ihre Eltern bekommen finanzielle Unterstützung für den Aufbau eines Geschäftes. Damit will man das traurige Schicksal des sechsmilliardsten Erdenbürgers verhindern. Der heute zwölfjährige Adnan aus Sarajewo fühlt sich im Stich gelassen. Der kurze Ruhm um seine Geburt hätte ihm nichts gebracht. Dieses Mal wollte die UNO nicht ein einziges Baby ins Rampenlicht stellen. Jedes Land soll sein Jubiläumskind küren.