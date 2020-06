D: Wirbel um fliegenden Teppich aus Kabul

Es war eine der vielen Dienstreisen des im politischen Ranking Berlins unwichtigsten Ressort-Chefs: Entwicklungshilfe-Minister Dirk Niebel musste auch nach Kabul. Und es hat ihm da immerhin so gefallen, dass er ein Souvenir mitnahm: Einen neun Quadratmeter großen Teppich um 1400 Dollar. Das 30-kg-Stück ging aber nicht ins Flugzeug. Daher blieb es in der deutschen Botschaft, bis der Chef des Bundesnachrichtendienstes es in seinem Sonder-Jet mitnahm. Unangenehmer für Niebel ist nun noch, dass sein Fahrer den Teppich direkt am Flugfeld in Berlin übernahm und ihn unverzollt bei ihm abgab.