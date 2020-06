China: Kritikern droht Geheimarrest

Zwei Monate lang wurde Ai Weiwei im Vorjahr wegen regierungskritischer Äußerungen an einem geheimen Ort festgehalten. Der berühmte Künstler weiß also genau, wovon er spricht, wenn er das neue chinesische Strafverfahrensrecht scharf kritisiert: "Es wird der Polizei sehr viele Vorwände liefern, bei der Umsetzung rechtswidrig zu handeln. Und es wird Panik in der Gesellschaft auslösen", sagte der 54-Jährige am Mittwoch. Das Gesetz widerspreche fundamentalen Menschenrechten und moralischen Grundsätzen.

Zuvor hatten die knapp 3000 Delegierten des Volkskongresses zum Abschluss ihrer Jahrestagung den Sicherheitsorganen weitgehende Vollmachten für Festnahmen und Hausarrest erteilt. Künftig reicht schon der vage Verdacht der "Gefährdung der Staatssicherheit", des " Terrorismus" oder eines größeren Betrugsfalles, um festgenommen und bis zu sechs Monate lang an einem geheimen Ort festgehalten zu werden. Die Maßnahme wird in dem Text als "häusliche Überwachung" bezeichnet. Den Betroffenen kann der Zugang zu ihrem Anwalt verweigert werden, selbst der Familie muss der Aufenthaltsort nicht verraten werden.