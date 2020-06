Busunglück: Staatstrauer in Belgien

Das schwere Busunglück passierte am Dienstagabend um 21.15 Uhr. Der Reisebus mit 52 Insassen rammte anscheinend einen Randstein in der Tunnelröhre und wurde frontal gegen eine Nothaltestelle an der gegenüberliegenden Wand geschleudert. In der Tunnelröhre gibt es keinen Gegenverkehr und auch kein anderes Fahrzeug war in den Unfall involviert. Vermutet wird, dass der Fahrer zu schnell war.

Der vordere Teil des Fahrzeugs wurde zerfetzt und zerquetscht. Da die Kinder im Bus nicht angeschnallt waren, flogen sie durch die Trümmer. Die 200 Rettungskräfte mussten die Seitenteile des Fahrzeugs aufschneiden, um die Opfer bergen zu können. Sanitäter, Polizei und Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz und sichtlich gezeichnet.

Mit allen verfügbaren Rettungshubschraubern wurden die Verletzen auf Krankenhäuser aufgeteilt, drei Kinder schweben in Lebensgefahr und liegen im künstlichen Koma in einer Klinik nach Lausanne. Im Bundesrat in Bern wurde in einer Trauerminute der Opfer gedacht.