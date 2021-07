Bundespräsident Fischer für Vermögenssteuer

Themenwechsel: Wissen Sie was ein Credit Default Swap ist?

Ja, eine Versicherung für einen nicht mehr finanzierbaren Kredit.



Wir fragen, weil selbst Bankmanager nicht mehr alles verstehen, womit Banken handeln. Ist es nicht das Hauptproblem, dass Experten und Politiker dieser Entwicklung hilflos gegenüberstehen?

Hilflos würde ich nicht sagen, aber natürlich gibt es dafür in den Lehrbüchern keine brauchbaren Handlungsanleitungen. Ich denke, dass wir in Europa nicht zuschauen dürfen, wie ein Land zum Opfer von Spekulationen wird. Man muss jetzt Nerven bewahren und Gemeinschaftsgeist entwickeln. Ich habe Grundvertrauen in das europäische Konzept, der gemeinsamen Bewältigung von Problemen.



Zulauf haben aber Parteien, die billigen Anti-Europa-Populismus betreiben.

Das ist nicht zu leugnen. Es gibt in der Geschichte immer wieder Phasen, wo Positionen, die sich später als unhaltbar und inhaltsleer erweisen, zuerst großes Hurra auslösen. Wir gehen im Moment ökonomisch und politisch durch eine Unwetterzone - in Europa und in der Welt.



Brauchen wir vielleicht mehr statt weniger Europa? Müssten die EU-Länder gemeinsam eine Finanztransaktionssteuer einführen und problematische Börsepraktiken stoppen?

Die Einführung einer gemeinsamen Transaktionssteuer ist vernünftig und richtig. Aber wir wollen nicht den uniformen europäischen Einheitsstaat schaffen, sondern etwas ganz Neues: ein pluralistisches, ein solidarisches, ein starkes Europa.



China übt gerade auf die USA Druck aus. Die Chinesen sind die größten Gläubiger der Amerikaner, sind immer stärker in Afrika präsent, kaufen sich in Europa ein, stellen sich aber taub, wenn Menschenrechtsfragen angesprochen werden. Glauben Sie, dass sich West und Ost wirtschaftlich annähern und China dafür die bei uns praktizierten Menschenrechte ernster nimmt?

Unseren Prinzipien treu zu bleiben heißt nicht, dass wir die Chinesen diesen Prinzipien voll und ganz unterwerfen können - und umgekehrt. China ist keine imperialistische Macht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man mit Chinesen sehr wohl über Menschenrechte reden kann, wenn man das nicht in einem belehrenden, herablassenden Ton macht. Reden heißt aber auch nicht, dass alle Unterschiede überwunden werden.