Britische Geiselbefreiung endet im Desaster

Die Männer waren im Mai 2011 verschleppt worden. Im Dezember tauchte ein Video auf, in dem sich eine bisher unbekannte Gruppe namens „ El Kaida im Land südlich der Sahel“ zu dem Kidnapping bekannte. Nigerianische Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass es sich möglicherweise um eine Unterorganisation von Boko Haram handelt. Boko Haram (die wörtliche Übersetzung lautet „Westliche Erziehung ist Sünde“) verübt seit 2009 immer wieder Anschläge auf Regierungseinrichtungen und christliche Kirchen. Entführungen gehörten bisher aber nicht zum Repertoire der Extremisten. Sehr wohl aber zu jenem der Terrorgruppe „ El Kaida im Islamischen Maghreb“ ( Aqim). Experten gehen davon aus, dass Aqim Aktivisten von Boko Haram in Algerien geschult hat – in Kidnapping, aber auch in Selbstmord-Attentaten.

Der getötete Italiener war viele Jahre in Afrika tätig, kehrte aber vor zehn Jahren in seine Heimat zurück, um danach bei der in Nigeria ansässigen Baufirma Stabilini Visinoni anzuheuern, für die auch McManus arbeitete. Besonders tragisch: Lamolinara, der Frau und zwei Kinder (18 und 16 Jahre alt) hinterlässt, wurde an jenem Tag entführt, an dem sein befristeter Vertrag ablief.