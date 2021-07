Breivik will zum Mythos werden

Der 22. Juli sei trotz aller Vorbereitung der schlimmste Tag in seinem Leben gewesen, schreibt Breivik selbst. "Die Operation war sowohl körperlich wie emotional schwierig." Der Massenmord war für ihn Mittel zum Zweck, das Ziel vor allem Aufmerksamkeit. "Er denkt viel daran, inwieweit seine Gedanken, besonders die aus dem Manifest, in der Gesellschaft Wurzeln geschlagen haben", berichtet sein Anwalt Geir Lippestad.

Komplett ins Leere läuft Breiviks Hass scheinbar nicht: Anhänger schrieben ihm Briefe ins Gefängnis, sagt Verteidigerin Vibeke Hein Baera im Norwegischen Rundfunk. Selbsthilfegruppen erhalten anonyme Drohbriefe, die ihnen vorwerfen, die norwegische Gesellschaft zu zerstören. Menschen bezeichnen Breivik im Internet als "Bruder".

Der am 16. April beginnende Prozess könnte noch mehr Aufmerksamkeit auf Breiviks rassistische Gedanken lenken, fürchten viele Norweger. Inger-Marie Schjönberg hat entschieden, den mutmaßlichen Massenmörder künftig doch beim Namen zu nennen: "Damit machen wir ihn zu einem Menschen, den man für seine Taten bestrafen kann", schreibt sie in ihrem Blog. "Wir reißen ihn von seinem mystischen Sockel und machen ihn genau zu dem kleinen und jetzt so gefangenen Menschen, der er ist."