Breivik-Prozess: Das Trauma der Überlebenden

Die Hälfte unserer Bildschirme wurde plötzlich schwarz. Es gab ein tiefes Grollen, das ganze Gebäude wackelte, und die Decke wurde weich wie Wasser." Tor Inge Kristoffersen steht die Furcht noch ins Gesicht geschrieben. Der Sicherheitsbeamte saß an den Bildschirmen, als Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011 seinen Anschlag im Regierungsviertel von Oslo verübte. Kristoffersen sah über den Videoscreen, wie das Auto eingeparkt wurde – und ein Mann in Uniform ausstieg. Während er sich noch das Bild näher heranholte, um die Nummerntafel entziffern zu können, explodierte das Fahrzeug. Durch die Wucht der Detonation wurden Trümmerteile Hunderte Meter weit geschleudert, Menschen flogen wie Puppen durch die Luft.

Tor Inge Kristoffersen ist seit dem 22. Juli 2011 traumatisiert. Doch er arbeitet weiter im Regierungsgebäude. Bei seiner Aussage erzählt er von einem Kollegen, der bei dem Anschlag starb. Und er berichtet von Überlebenden, die seither arbeitsunfähig sind.

Seit Dienstag sind im Monsterprozess gegen Anders Behring Breivik die Überlebenden am Wort. Bis 30. April geht es dabei ausschließlich um den Autobombenanschlag in Oslo; von 3. Mai bis 1. Juni wird der Anschlag auf der Insel Utøya vor Gericht behandelt. Dazu sind 46 Überlebende als Zeugen geladen.