Breivik kämpft um Zurechnungsfähigkeit

Der norwegische Attentäter Anders Behring Breivik hat sich vor Gericht gegen ein psychiatrisches Gutachten gewehrt, das ihn für unzurechnungsfähig erklärt. Die Einschätzungen der Psychiater seien "absichtliche Erfindungen", sagte Breivik am Mittwoch in Oslo. Auch wenn sie möglicherweise nicht beabsichtigt gewesen seien, so seien sie "in jedem Fall falsch". Nach Angaben seiner Verteidiger ist es der ausdrückliche Wunsch des Angeklagten, im Prozess als schuldfähig eingestuft zu werden.



Den Richtern liegen jedoch zwei gegensätzliche Gutachten zu seiner Zurechnungsfähigkeit vor. Ein erstes Gutachten hatte Breivik wegen "paranoider Schizophrenie" für unzurechnungsfähig erklärt, ein zweites Gutachten stufte ihn als voll zurechnungsfähig ein. Folgen die Richter der ersten Einschätzung, würde Breivik in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Sollten sie ihn für zurechnungsfähig erklären, droht ihm eine lange Gefängnisstrafe.