Breivik: Gericht ordnet neues Gutachten an

Ein norwegisches Gericht hat am Freitag eine neue psychiatrische Begutachtung des Attentäters Anders Behring Breivik angeordnet. Der 32-Jährige hatte im vergangenen Juli in der Hauptstadt Oslo und auf der Insel Utöya 77 Menschen getötet. Er wurde Ende November in einem ersten Gutachten für unzurechnungsfähig erklärt. Opfer-Anwälte fordern jedoch ein neues Gutachten, da mehrere Nebenkläger das Vorgehen Behring Breiviks während des Massakers auf der Utöya als rational wahrnahmen.