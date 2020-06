Breivik: Entschuldigung mit Vorbehalt

Anders Behring Breivik, der geständige norwegische Massenmörder, verdreht weiter die Tatsachen. Am Montag, dem sechsten Prozesstag, erklärte er: „Auch ich habe am 22. Juli meine ganze Familie und meine Freunde verloren. Der einzige Unterschied ist, dass ich das gewählt habe. Ich habe mich geopfert.“ Er sei darauf vorbereitet gewesen, dass die Einsatzgruppe der Polizei ihm sofort in den Kopf schießen würde. Der 33-Jährige entschuldigte sich bei einigen seiner Opfer in Oslo, die keine Verbindung zur Politik und den Ministerien gehabt haben. „An alle diese möchte ich eine große Entschuldigung richten.“

Die Jugendlichen auf der Insel Utøya nimmt er aus: „Es ist grausam, dass man zu solchen barbarischen Taten gezwungen wird. Aber es war notwendig.“ Als ihm Staatsanwalt Sven Holden eine Passage aus seinem Manifest vorlas, reagierte Breivik irritiert. Die Stelle sei aus dem Zusammenhang gerissen, er fühlte sich wieder einmal „lächerlich gemacht“. Breivik hatte geschrieben, ein Tempelritter müsse seine Geschlechtsorgane abschneiden oder ein Kind töten, um in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden.

Breivik tötete im vergangenen Sommer insgesamt 77 Menschen, darunter 69 auf der Ferieninsel Utøya. Er muss sich vor Gericht wegen Terrorismus und vorsätzlichen Mordes verantworten.