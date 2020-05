Boulevard-Blätter: List und Können

Auflage wie Inhalt in nichts nach steht der britische Boulevard, wenngleich er in seinen jetzigen Ausformungen unvergleichbar erscheint.

Warum die Yellow-Press dort eine um so viel härter (Um-)gang(s)art einlegt, mag der Geschichte und einer Straße geschuldet sein. Fleet Street. 20. Jahrhundert. Eine Redaktion reiht sich an die nächste. Qualitätszeitungen wie The Daily Telegraph, The Times, The Guardian, The Financial Times sind Tür an Tür mit Boulevard-Zeitungen wie News of the World, Daily Mirror, Daily Express oder Daily Mail. Letztere buhlen seit Jahren um Leser, vorzugsweise in der Arbeiterschicht. Sensationsstorys sind Pflicht, nicht Kür. Wer nicht liefert, ist seinen Job los. Neben Bleistift und Block wird ob der Konkurrenz auch zu unlauteren Mitteln gegriffen. Um an Infos zu kommen, wird mitunter gedroht, erpresst, bestochen. 1986. Die Technik hält Einzug in die Fleet Street. Die Gewerkschaft steht für Drucker und Setzer ein. Streiks folgen Massenentlassungen, da das Handwerk nicht mehr gefragt ist. Rupert Murdoch zieht seine Redaktionen aus der Fleet Street ab, andere ziehen mit. Der Konkurrenzkampf geht weiter. Bis heute. Egal, ob wieder in der Fleet Street oder anderswo.



Die Millionen-Auflagen von Sun (3,1), News of the World (2,7) oder Daily Mirror (1,1 ) bringen Geld und Macht. Wer sich etwaigem Druck nicht beugt, sieht seinen Namen anderntags oft trotzdem in der Presse - egal, ob Politiker oder Promis, Opfer oder Täter. Egal, ob in Großbritannien oder anderswo. "Die einzigen Qualitäten, die es für Erfolg im Journalismus braucht, sind rattenähnliche List, vernünftige Manieren und ein bisschen literarisches Können", definierte der britische Journalist Nicholas Tomalin (1931-1973) das notwendige Rüstzeug.