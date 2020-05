Boom der Miet-Meerschweinchen

Meerschweinchen ohne Ende? Seit dem Jahr 2008 ist es in der Schweiz verboten, die geselligen Tiere allein zu halten. Da Meerschweinchen praktisch nie gleichzeitig aus dem Leben scheiden, bleibt also ein Tier alleine zurück - und der Besitzer muss ein neues kaufen. Doch was soll man tun, wenn man irgendwann aus der Meerschweinchen-Haltung aussteigen will?

Priska Küng hat die Lösung: Die Volksschullehrerin und Hobbyzüchterin aus Hadlikon in der Nähe von Zürich vermittelt Leih-Meerschweinchen für vereinsamte Artgenossen. Die Partnervermittlung boomt. Die Leih-Meerschweinchen haben mittlerweile ihre eigene Website (www.leihmeerschweinchen.ch), TV-Sender interessieren sich für Priska Küngs Zucht und in Deutschland hat der Miet-Service bereits Nachahmer gefunden.