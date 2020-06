Bombendrohung aus Österreich an US-Uni

Die Studenten der Universität Pittsburgh leben derzeit in pa­nischer Angst, sogar die Schließung des riesigen Gebäudes ist ein Thema. Denn in den vergangenen zwei Monaten gab es via eMail Dutzende Bombendrohungen, allein am Montag musste die Uni im Laufe des Tages gleich vier Mal komplett geräumt werden.



Mittlerweile wurden auf den Bombendroher 50.000 Dollar Kopfgeld ausgesetzt, das FBI und der Secret Service haben Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. In den USA gibt es bei derartigen Be­drohungen keinerlei Pardon. Genauere Computerauswertungen haben laut lokalen Medien­berichten ergeben, dass die Mails über einen öster­reichischen PC verschickt worden sind.



Unklar ist derzeit, ob der Computer nur benutzt wurde, um die Identität des Drohers zu verschleiern, oder ob tatsächlich ein Österreicher die Fäden zieht. Laut Bundeskriminalamtssprecherin Silvia Strasser gibt es im BKA vorerst noch keine Ermittlungen zu dieser Sache.