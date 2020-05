Bögerl: Abschiedsbrief mit einem Satz

Thomas Bögerl hatte sich wegen der Depressionen ärztlich behandeln lassen, berichten Medien. Laut Heidenheimer Zeitung hielt er sich in einem Rehabilitationszentrum auf. Offenbar unterbrach er den Aufenthalt für das Wochenende und fuhr nach Hause. Dort betrank er sich laut Ermittlern und brachte sich um.



Der 56-Jährige hätte bald seinen Job verloren, so die Berichte: "Er hatte in den vergangenen Monaten, wie er selbst mitteilte, nicht die Kraft, sein Amt auszuüben", sagte der Verwaltungsratsvorsitzende der Kreissparkasse Heidenheim. In der Region hatte es immer wieder Gerüchte über das Privatleben Bögerls gegeben. So hieß es, eine Geliebte habe Zwillinge von ihm bekommen, was Bögerl zurückwies. Im Fall Maria Bögerl tappen die Ermittler immer noch im Dunklen. Die Polizei betonte stets, dass der Ehemann nicht in das Verbrechen verwickelt sei. Bernhard Kohn bekräftigte nun, dass sich im Verlauf der Ermittlungen niemals ein Tatverdacht gegen Thomas Bögerl ergeben habe.